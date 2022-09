Sei qui: Home » News » Ultim’ora – Non solo Winks, altra tegola per Giampaolo in vista del Milan!

Il Milan è pronto a tornare a pensare al campionato. I rossoneri, dopo l’esordio dolceamaro in Champions League sul campo del Salisburgo, affronteranno la Sampdoria a Marassi. Stefano Pioli sta pensando a qualche cambio di formazione per far tirare il fiato a qualche titolare e sono attese novità da questo punto di vista.

Quagliarella Sampdoria Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, uno tra Olivier Giroud e Rafael Leao potrebbe iniziare dalla panchina, per poi scendere in campo nella ripresa a seconda della necessità. Dal canto suo la Sampdoria ha il vantaggio di non aver disputato alcun match infrasettimanale, ma i blucerchiati dovranno fare i conti con due assenze pesanti.

Il primo giocatore che quasi sicuramente salterà la sfida con il Milan è il neo acquisto Harry Winks. L’inglese ha subito un infortunio alla caviglia nel corso dell’allenamento ed è a forte rischio. Il secondo indisponibile potrebbe essere invece Fabio Quagliarella. L’attaccante 39enne ha lasciato in anticipo la seduta di allenamento della squadra per un problema alla schiena ed è molto improbabile che scenda in campo dal primo minuto, come successo invece a Verona.