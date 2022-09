Tatarusanu al posto di Maignan in lista Champions? Arriva la decisione

Come si ci poteva aspettare, dopo l’infortunio di Mike Maignan a causa della lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro per Maignan riportata dopo il match di Nations League tra Francia e Austria che ha costretto il portiere ex Lille ad uscire dal campo dopo soli 45′, Ciprian Tatarusanu prenderà il suo posto in lista Champions, come riferito da Daniele Longo sul suo profilo Twitter.

Una scelta forzata da parte del Milan, al quale era rimasto solo Mirante (presente in lista Champions, ndr). “Il regolamento Uefa (articolo 46.2), in presenza di prognosi dai 30 giorni in su, prevede e consente la sostituzione di un portiere nel caso ne figurino soltanto due in lista A, come nel caso del Milan. Maignan, in caso di decisione e comunicazione immediata alla Uefa, rientrerebbe in lista appena in tempo per sfidare la Dinamo Zagabria il 25 ottobre”, scrive la Gazzetta dello Sport.

Maignan

Una perdita importante che il Diavolo aveva già affrontato durante la scorsa Serie A, sempre a causa di un infortunio del portiere francese che dovrebbe restare ai box per 3/4 settimane saltando i match contro Empoli, Chelsea, Juventus, di nuovo Chelsea, Verona e Monza (per le ultime due non c’è la certezza, ndr).