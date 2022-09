Tegola Empoli: un titolare salta la sfida con il Milan

Nella sfida di sabato sera al Castellani, il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Ardian Ismajli. Il difensore è uscito in barella negli ultimi minuti di Albania-Islanda, match valido per la Nations League.

In attesa degli esami strumentali che verranno svolti nella giornata di domani, le sensazioni non sembrano essere positive e il rischio è che possa restare ai box a lungo.

Ismaily ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia. Secondo quanto riportato da La Nazione, c’è la concreta possibilità che si tratti di una lesione, il che significherebbe uno stop di diverse settimane.

Ismaily Empoli Milan Infortunio

Non è un problema da poco per Zanetti. Fino ad ora infatti il difensore albanese non aveva saltato neanche una gara di campionato, giocate tra l’altro tutte dal primo minuto.

Al suo posto dovrebbe esserci Walukiewicz, arrivato questa estate in prestito secco dal Cagliari. Ballotaggio aperto con De Winter, con il primo però al momento in vantaggio.