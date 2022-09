Maldini: “Convinsi Theo Hernandez parlandogli da papà a figlio”, poi svela il suo primo acquisto al Milan!

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento. Tanti i temi trattati dal dirigente rossonero. Ecco quanto evidenziato:

“Il primo scudetto da dirigente è importante e diverso dagli altri. Da dirigente ho fatto una discreta esperienza e la vittoria finale è il sigillo che ognuno sogna di poter mettere un giorno nel proprio percorso. Una soddisfazione enorme per il club e per i nostri tifosi. Ricordo bene i primi giorni di Milan vissuto da dirigente. Leonardo mi ha insegnato tanto, professionalmente ed umanamente per iniziare questa nuova avventura. A Reggio Emilia, la festa in piazza Duomo poi è stato un momento unico.

FOTO: Getty – Theo Hernanrdez Milan

Gullit ha detto che parte in vantaggio quando parla con un calciatore che è un suo obiettivo? È vero, parto da questo vantaggio. Perché sono anche legato a questo club, non solo per la mia storia personale. Il Milan ha una storia che si presenta da sola, non va nemmeno raccontata. Queste cose abbinate possono fare la differenza in effetti. Con Theo Hernandez andò così, anche se il primo acquisto reale fu Krunic. Operazione che feci da solo. Per Theo parlai prima con il Real Madrid e poi con lui, gli parlai quasi da padre a figlio. Ma con i miei calciatori mi piace rapportarmi così. Cerco di dare primo il supporto ai ragazzi e poi ai calciatori.

De Ketelaere? Su di lui abbiamo pochissimi dubbi. Platini per i primi 6 mesi alla Juventus fu inguardabile: serve pazienza. Abbiamo il dovere di aspettare Charles, che è un 2001. A quell’età è difficile essere pronti per farsi carico di un club come il Milan”.