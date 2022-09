Novità Milan, c’è la notizia su Theo Hernandez in vista della Juventus!

Dopo la sosta per le nazionali sarà tempo di rituffarsi pienamente su campionato e Champions League per il Milan. La squadra di Stefano Pioli dovrà giocare in Serie A prima con l’Empoli e poi contro il Chelsea in ambito europeo.

La settimana successiva, precisamente sabato 8 ottobre alle ore alle ore 18:00, sul prato del Meazza i rossoneri scenderanno in campo per sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri, che sta vivendo un momenti molto complicato di forma.

FOTO: Getty – Theo Hernandez

Per l’occasione il Milan potrebbe recuperare Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha lasciato anzitempo il ritiro della nazionale francese a causa di un infortunio. Al momento le sue condizioni restano incerte, nei prossimi giorni verranno fatte altre valutazioni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere proprio Milan-Juventus la partita giusta per rivederlo in campo. Mentre gli altri infortunati in casa meneghina: Tonali, Rebic, Calabria potrebbero tornare a disposizione già dai primi giorni di ottobre. Da parte sua mister Allegri spera di recuperare i numerosi indisponibili presenti nella rosa della Vecchia Signora.