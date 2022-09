Tomori-Inghilterra, scoppia la polemica contro Southgate: “Deve spiegarlo!”

Continua a suscitare non poche polemiche la mancata convocazione di Tomori per la partita (disputatasi stasera) dell’Inghilterra contro la Germania in Nations League.

Una scelta, quella del c.t. Southgate, che non è stata compresa dalla maggior parte dei tifosi inglesi (ma anche rossoneri), dopo quanto di buono il difensore ha fatto vedere con la maglia del Milan, arrivando a conquistare lo scudetto al termine della scorsa stagione.

Tomori Inghilterra

Anche Rio Ferdinand, ex difensore e leggenda del Manchester United, nel suo podcast Vibe with Five ha criticato duramente la decisione di Southgate di escludere il numero 23 rossonero:

“Non posso credere che Tomori abbia vinto la Serie A, stia giocando molto bene e da protagonista nel Milan e non riesca nemmeno ad avvicinarsi alla convocazione. Non dico ai titolari: non viene nemmeno convocato per la partita. Non è che l’Inghilterra abbia così tanti centrali tra cui scegliere: dagli una chance e vedi come se la cava. Sembra che Southgate sappia già chi portare in Qatar, sa già chi far giocare e chi ha deciso di escludere“.