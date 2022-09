Sei qui: Home » Copertina » Pioli può sorridere, dopo Calabria recupera un altro rossonero per Empoli-Milan

Buone notizie per Stefano Pioli che in vista dell’Empoli sta vedendo rientrare in campo alcuni giocatori della sua squadra.

Dopo il rientro di Davide Calabria ieri, oggi è toccato ad un altro rossonero riprendere ad allenarsi con il gruppo, si tratta di Sandro Tonali.

Il giocatore, era in ritiro con la Nazionale, ma non si è mai allenato con il gruppo a causa di un non precisato problema muscolare. Tornato a Milano, il centrocampista si è poi sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato un affaticamento muscolare che sembrava l’avrebbe messo a rischio contro la sfida di sabato sera contro l’Empoli.

Tonali EmpoliMilan Recupero

A quanto pare però, il ragazzo ha recuperato alla grande e oggi è rientrato ad allenarsi in gruppo, dunque salvo sorprese dell’ultimo minuto o decisioni diverse del mister, Tonali giocherà regolarmente dal 1′ accanto a Bennacer in mediana contro la squadra di Paolo Zanetti.

Situazione diversa, invece, per Ante Rebic e Divock Origi, entrambi stanno ancora svolgendo un lavoro personalizzato, infatti sono quasi sicuramente saranno out per Empoli. Mentre assenza certa per Theo Hernandez e Maignan.

Tatiana Digirolamo