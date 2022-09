Tonali sul rinnovo: “Insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi! Sapete quanto lo sento”

In seguito al comunicato ufficiale, apparso sul sito del Milan, del rinnovo fino al 2027 di Sandro Tonali, il centrocampista ha commentato così il prolungamento del contratto in un reel sull’account Instagram ufficiale del club rossonero. Queste le parole dell’ex Brescia:

Tonali, rinnovo, messaggio

“Ciao ragazzi, sono molto felice di questo rinnovo e di essermi legato ancora più a lungo al Milan. Sapete quanto sento i nostri colori sulla pelle. Vi ringrazio per il sostegno che ci state dando. Continuate a darcelo perché insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi. Forza Milan!”.

Un vero e proprio messaggio d’amore per i tifosi rossoneri che, nonostante le incertezze della prima stagione con il Diavolo, hanno sempre continuato ad incitarlo e supportarlo, soprattutto dopo la decisione della scorsa estate di ridursi l’ingaggio pur di continuare ad essere un calciatore del Milan.

Il centrocampista italiano in questa stagione è sceso in campo in cinque occasioni tra Serie A e Champions League, mettendo a referto anche un prezioso assist per Leao, che ha dato il via alla rimonta contro l’Inter andata in scena nell’ultimo turno di campionato.