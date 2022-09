Milan, amichevoli durante la sosta per il Mondiale? C’è la notizia!

Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali in Qatar a cui purtroppo l’Italia non potrà partecipare, causa sconfitta contro la Macedonia del Nord durante un match di qualificazione.

Intanto, stando a quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan partirà per Dubai durante la sosta, che avverrà dal 20 novembre al 18 dicembre. L’idea è quella che i rossoneri dovranno partire per una vera e propria mini tournée.

Milan Tournée Dubai

Tra le file del club di Via Aldo Rossi, si vocifera che i ragazzi di mister Stefano Pioli (Chiaramente, chi non partirà per il Mondiale), potrebbero giocare qualche amichevole per non perdere il ritmo partita per un intero mese.

Un’idea sicuramente molto carina, considerando che molte squadre potrebbero patire la mancanza di ritmo partita che, per colpa di un mese senza Serie A, causerebbe anche un calo di condizione.

In questo momento non ci sono voci o indiscrezioni su quali potrebbero essere ipotetici avversari del Milan in amichevole, durante la tournée negli Emirati Arabi.

Vittorio Assenza