UFFICIALE- Saluta il Milan: è arrivato il comunicato del nuovo club!

Ora è ufficiale. Il giovane talento del Milan primavera Sebastiano Desplanches è pronto a lasciare definitivamente i rossoneri. Da poco infatti il Vicenza, club militante in Serie C, ha annunciato tramite i canali del Club il suo acquisto a titolo definitivo. L’ultima annata ha attirato diverse società, ma il Vicenza è stato quello che ha spinto di più per chiudere l’operazione.

Per lui, cresciuto nella giovanili del Milan, si tratterà della prima vera esperienza fuori da Milanello. Proprio in questi ultimi minuti il giovane classe ’03 ha firmato un contratto che lo legherà al nuovo club fino al 2025.

Desplanches Vicenza Milan

Questo il comunicato:

“La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’AC Milan, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Desplanches. Il portiere ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025.

Desplanches, classe 2003, nella scorsa stagione ha difeso i pali della Primavera 1 rossonera, in 28 occasioni, tra campionato, coppa e Uefa Youth League. Vanta inoltre 15 presenze nella Nazionale Under 19, tra cui quelle negli Europei U19 di quest’estate”.