Verso Chelsea-Milan, l’allenatore dei Blues Potter l’ha detto sugli indisponibili!

Graham Potter, nuovo allenatore del Chelsea dopo l’esonero di Tuchel, ha fatto il punto sulla situazione degli indisponibili in casa della squadra inglese in vista del match di domani contro il Crystal Palace in programma alle 16:

“Per quanto riguarda la riabilitazione di Kanté sta andando bene. Si è allenato in campo con la squadra, ma non tutta la seduta. Cucurella è un po’ malato e anche Chukwuemeka, mentre Mendy è un po’ più avanti, ma non ha avuto abbastanza tempo per essere coinvolto nel weekend. Forse la prossima settimana rientrerà. A parte loro, gli altri sono tutti in forma”.

Mendy

I rossoneri, che affronteranno i Blues mercoledì prossimo, avranno modo di visionare il nuovo calcio messo all’opera dagli inglesi. Peserà molto l’assenza di Maignan così come quella probabile di Theo Hernandez. Dal canto suo, prima della Champions League, Pioli avrà prima il pensiero di ottenere i 3 punti contro l’Empoli domani sera: il Diavolo cerca il riscatto dopo avere concluso il campionato prima della sosta con la sconfitta contro il Napoli nella lotta scudetto.