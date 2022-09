Youth League, splendido Milan contro la Dinamo Zagabria: 3-0 e primato nel girone

Continua la striscia positiva del Milan Primavera, che dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari conquista tre punti prestigiosi anche in Youth League: al Vismara i rossoneri battono la Dinamo Zagabria con un netto 3-0.

Ottima partita della squadra di Ignazio Abate, sempre in controllo per tutti i 90 minuti. A sbloccarla è El Hilali al 26′ su assist al bacio di Chaka Traoré. Si tratta del 6° gol in 7 partite stagionali per l’attaccante classe 2003, il primo in questa Youth League.

Milan Primavera-Dinamo Zagabria

Al 45′ El Hilali restituisce il favore a Traoré: con una splendida imbucata manda in porta l’ivoriano, che non sbaglia e fa 2-0. Nella ripresa il Milan resta in gestione della partita, ed è comunque capace di rendersi pericoloso con i subentrati Gala e, soprattutto, Lazetic. È proprio l’attaccante classe 2004 a chiudere i giochi allo scadere, con un sinistro ad incrociare che beffa il portiere avversario.

Splendida vittoria per i rossoneri, che si portano così al primo posto solitario nel girone con 4 punti e continuano a sognare in grande.