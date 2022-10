Sei qui: Home » News » 34 gol in Serie A, doveva andare al Milan: “Alla fine mi hanno mandato in Belgio”

Ha poco tempo il Milan per rimuginare sulla sfida di San Siro contro il Chelsea in Champions League.

La sconfitta contro gli inglesi di martedì, infatti, è finita sulla bocca di tutti per le discusse scelte arbitrali, che hanno mandato squadra e tifosi su tutte le furie.

A poco meno di 48 ore dalla prossima gara, però, i rossoneri devono avere la lucidità e la forza di guardare avanti, mettendo nel mirino la sfida del Bentegodi contro il Verona del 15 ottobre alle 20:45.

Sarà quello in casa dei gialloblù il match del sabato del prossimo turno di campionato, inaugurato invece dalla sfida tra Empoli e Monza delle 15:00.

Milan Okaka Calciomercato

PARLA OKAKA

Intanto, il calciomercato continua a far parlare di sé.

Archiviata la sessione estiva, dirigenti e allenatori sono adesso focalizzati su quella di riparazione invernale, utile per apportare modifiche ai club.

Sono di oggi le parole di un giocatore che, in un’intervista rilasciata a calciomercato.com, ha rivelato di essere stato molto vicino alla maglia del Milan in passato.

Si tratta di Stefano Okaka, classe 1989 oggi in forza al Basaksehir, che ha detto: “Sarei dovuto andare in una tra Milan e Inter, alla fine mi sono ritrovato in Belgio invece. Da quella Sampdoria che sfiora la qualificazione in Champions League vanno via Gabbiadini, al Napoli, poi Eder, all’Inter e io, all’Anderlecht invece. Capisci che c’è qualcosa che non va… Avevo già parlato con Mancini, l’Inter mi aveva praticamente preso“.

Gabriella Ricci