Il Milan sorride, ricavi che passano da 15 a 35 milioni: il motivo

Momento d’oro in casa Milan non solo per i fatti di campo.

Se da un lato la rincorsa al primo posto, in Campionato, per difendere il titolo vinto nella passata stagione continua e il cammino in Champions League si è decisamente aggiustato dopo i due ko consecutivi contro il Chelsea, dall’altro arrivano buone notizie anche in ambito societario.

Infatti, le casse del club avranno ricavi aumentati per via del sodalizio con Emirates.

Milan, in arrivo 35 milioni grazie a Emirates

Secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport, il club rossonero sarebbe vicino al rinnovo dell’accordo con Emirates, andando a prolungare un accordo che dura ormai da diversi anni.

Secondo quanto si vocifera, i rossoneri aumenterebbero i propri ricavi, passando dai 15 milioni annui dell’accordo in essere ai 30-35 del prossimo, il doppio degli introiti complessivi, dunque.

Un traguardo molto importante per la società, in continua crescita. L’obiettivo del club, in fondo, è chiaro: crescere sempre di più.

Era stato chiaro anche il nuovo proprietario rossonero, Gerry Cardinale, il quale vuole portare i rossoneri tra le squadre più importanti in circolazione. Il prolungamento dell’accordo con Emirates è l’ennesimo traguardo verso una crescita sempre più notevole.