Al termine della gara tra Milan e Roma Primavera andata in scena al centro sportivo Vismara, Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni degli addetti ai lavori presenti sul posto. Il tecnico ha commentato la gara persa per 1-4 dai suoi ragazzi.

Ignazio Abate Milan Primavera

Milan-Roma, le parole di Abate

Queste le parole dell’allenatore del Milan raccolte dalla nostra redazione:

“Abbiamo incontrato una squadra più forte e matura, abbiamo tentato di fare la partita di tenere palla e fargli male. Siamo andati sotto dopo cinque minuti e abbiamo preso il secondo gol per errori nostri. Abbiamo avuto occasioni per riaprire la gara ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo subire due rigori in sette minuti spezzerebbe le gambe a tutti. Nonostante tutto siamo rimasti in partita con il cuore. Accantoniamo questa partita, era un bel banco di prova e abbiamo capito che certi dettagli fanno la differenza. Siamo giovani e dobbiamo crescere in fretta”.

“Al di là dell’età, quella cattiveria e quella malizia che ci vogliono in certe momenti le prendi solo giocando contro squadre più forti. Resto soddisfatto del primo tempo e del fatto di essere rimasti in partita fino alla fine. Peccato per il quarto gol i ragazzi non lo meritavano”.

Il Milan Primavera in Youth League

“Arriviamo sereni e carichi al match di Youth League. In campionato avremo tre partite una più difficile dell’altra, analizzeremo gli errori e ci prepareremo alla sfida di martedì, abbiamo dimostrato che possiamo far bene nella competizione“.