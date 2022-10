Sei qui: Home » News » Adli titolare, la spiegazione di Pioli: “L’ho scelto per un motivo in particolare”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Verona-Milan. L’allenatore rossonero, tra gli argomenti trattati, ha svelato il motivo per cui ha deciso di schierare Adli:

“Abbiamo già messo da parte la partita contro il Chelsea, è troppo importante affrontare quella di oggi. Adli titolare? Non gli mancava nulla, ma bisogna dare il tempo giusto a questi ragazzi di adattarsi ad un nuovo modo di vivere, nuovo modo di giocare, nuovo ambiente e nuova cultura, ma Yacine è sempre stato molto attento e molto disponibile. Credo possa essere un giocatore con le giuste caratteristiche per fare bene stasera. Giocherà da centrocampista avanzato, ma è anche vero che è un centrocampista anomalo quindi si adatta un po’ ovunque e sa fare tutto. Giroud ancora titolare? Nessuno è irrinunciabile, lo è solo il gioco di squadra. Origi e Rebic stanno bene, arriverò anche per loro il momento in cui giocheranno titolari”.

Tra poco le due squadre scenderanno in campo al Bentegodi: da un lato l’Hellas con il neo arrivato Bocchetti e dall’altro un Milan che vuole riscattarsi dopo il torto arbitrale subito in Champions contro il Chelsea.