Altro che Inter o Napoli, Pobega sicuro: cosa ha detto sullo scudetto

Dopo il successo sulla Dinamo Zagabria in Champions League, il Milan si trova adesso ad un punto dall’accesso agli ottavi.

La straripante vittoria europea ha concesso alla squadra di Pioli di avvicinarsi al primo traguardo della stagione, mettendo ora nel mirino il prossimo match di campionato.

Domenica alle 20:45 i rossoneri saranno ospiti del Torino, consapevoli che, a soli tre punti dal comando della classifica, non possono commettere passi falsi.

Milan Dinamo Zagabria Champions

Pobega fissa l’obiettivo

In un’anticipazione dell’intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, a parlare della sfida del prossimo fine settimana è stato proprio il centrocampista del Milan Tommaso Pobega: “Juric è una persona diretta, vera: se deve dirti una cosa, te la dice in faccia. Per me domenica sarà una partita speciale, l’anno scorso è stata personalmente una bella stagione, ho costruito buoni rapporti e bei legami con diversi giocatori, alcuni uomini dello staff e della società. Troveremo un Toro che avrà voglia di vincere“.

“Ho voglia di vincere anche io lo scudetto dopo che i miei compagni ci sono riusciti la scorsa stagione – ha aggiunto – “Faremo del nostro meglio per conquistare la seconda stella“.

Gabriella Ricci