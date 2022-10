“Pallone d’Oro italiano?”, Ambrosini sceglie un giocatore del Milan!

Verona Milan è ormai agli archivi e ci ha consegnato, come al solito, moltissimi spunti di riflessione su ambo le squadre.

Il Milan certamente non ha giocato la sua miglior partita, ma nella difficoltà è emersa la personalità ed il carattere di alcuni giocatori, come Sandro Tonali autore del gol che ha fissato il punteggio sull’1-2.

Sono stati molti gli elogi al giovane centrocampista italiano, e tra tutte spicca quello di Massimo Ambrosini che a Sunday Night Square ha insignito Tonali del suo personale premio di Pallone d’oro italiano.

Tonali Ambrosini DAZN

Queste le parole dell’ex centrocampista del Milan:

“Al terzo posto metto Verratti, al secondo metto Jack Raspadori. Tonali per quello che ha fatto l’anno scorso, per quello che sta facendo, per il tipo di giocatore che è diventato, per quello che rappresenta lo mettiamo lì al primo posto. Anche all’interno delle difficoltà ha dimostrato il suo valore. Si è guadagnato tutto con il sudore e con la fatica. Adesso gli viene naturale essere quello che è e farlo con continuità.”

Grandi parole di un grande ex rossonero che sicuramente faranno molto piacere anche, e soprattutto, a Sandro.

Andrea Mariotti