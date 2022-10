Assurdo Juric, a DAZN sono increduli: cosa ha detto sul gol di Messias!

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto dopo la vittoria della sua squadra per 2-1 contro il Milan. Una prestazione convincente, nella quale è riuscito a fermare il Diavolo rimasto imbattuto in trasferta per 17 gare di fila. Le parole:

Le è passata la rabbia?

“Sì mi passa dopo un po’. In quei momenti ero così, ora sono contento e felice”.

Questa partita che significato ha?

“Determinazione, voglia ed episodi sono stati importanti e gli ho già visti col Cittadella. Anche oggi. In un certo senso dobbiamo essere più lucidi, anche io magari. Abbiamo cambiato tanto, ci sono ragazzi nuovi con alti e bassi. L’ambizione ti spinge a chiedere di più, tutto e subito non è possibile. Spero di no ma passeremo altri momenti belli e altri meno belli. Bisogna mantenere la concentrazione ed essere vicini ai ragazzi senza porsi grandi obiettivi”.

“Oggi non c’erano tante soluzioni, siamo riusciti a fare qualche buon passaggio ma ci sono partite e partite. Lavoriamo tutti i giorni e oggi è andata bene. Determinazione solita, non lasciare nulla agli altri”.

Su Pellegri

“L’altro giorno ha deciso lui, con il Cittadella ha fatto gol. Sta facendo passi importanti, si allena bene, si fa sentire, lotta, va in profondità, fa gol. Va bene così“

Il gol di Messias

“Da lontano non ho visto poi ho guardato sul nostro tablet e mi sembra che lo tira giù. Poi bisogna gestire meglio la situazione ma mi sembra“. Poi riguardando il video in diretta: “Forse sbaglio io. Da questo angolo non sembra fallo, vedi com’è la vita?”