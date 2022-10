Chelsea, Aubameyang pronto per il Milan: le parole

Il Milan si appresta ad affrontare il Chelsea, in una di quelle notti europee che solo la Champions League può regalare. Le due squadre inizieranno domani a preparare il match, che si prospetta davvero complicato per i rossoneri.

Nel match vinto ieri contro l’Empoli, infatti, sono state registrate le perdite di Kjaer, Saelemaekers e Calabria, che si aggiungono a quelle precedenti di Ibra, Origi, Theo, Maignan e Messias.

Riguardo il match di mercoledì, si è espresso uno degli ex di questa gara, Pierre-Emerick Aubameyang, ora in forza al Chelsea dopo l’esperienza al Barcellona:

“Innanzitutto voglio godermi ogni attimo qui e far di tutto per aiutare la squadra. Abbiamo ottenuto una vittoria oggi e credo che sia fondamentale per il gruppo. Questo risultato dà grande fiducia a noi e all’allenatore e soprattutto ci aiuterà per affrontare le prossime partite che sono molto complicate”.

Queste le parole dell’attaccante dei blues ai canali ufficiali del club. Il clima del match inizia a salire.

Vittorio Assenza