Bandinelli sicuro: “Con le big giochiamo meglio. Proveremo a farlo contro il Milan”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Bandinelli, uno degli uomini chiave di Zanetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della difficile sfida di stasera contro il Milan.

Servirà una massima attenzione per provare ad impensierire i rossoneri, ma il centrocampista azzurro sa bene che il suo Empoli può mettere in difficoltà chiunque.

Queste le sue dichiarazioni:

SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN: “Forse, per il nostro modo di giocare ci esprimiamo anche meglio con le squadre più importanti. Quelle che sotto l’aspetto del palleggio ti lasciano giocare un po’ di più. Anche l’anno scorso abbiamo fatto ottime partite contro le big e sabato proveremo a fare una grande partita e dare del filo da torcere al Milan. Certo, l’attenzione dovrà essere massima perché al primo errore ti castigano”.



FAVORITA PER LO SCUDETTO? “Penso che quest’anno sarà molto equilibrato. Ci saranno diverse sorprese. Atalanta e Udinese senza competizioni europee possono fare molto. L’Atalanta per me può arrivare fino in fondo, e i friulani se tengono finiscono in Europa. L’Udinese mi ha impressionato, è tecnicamente e fisicamente difficile da affrontare. Ma il Milan per me è la favorita per rivincere il campionato“.