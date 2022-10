Sei qui: Home » Copertina » Bennacer commenta la sconfitta: “Dobbiamo migliorare in un aspetto”

Ahi Milan, bruttissima battuta d’arresto per i ragazzi di Stefano Pioli che hanno subìto la prima sconfitta stagionale in Champions League in una partita completamente senza storia cha ha visto i Bleus padroni del gioco.

Metterci la faccia dopo queste brutte sconfitte è sempre difficile, ma è parte del gioco.

Proprio per questo, Bennacer, capitano questa sera, è stato intervistato da Amazon Prime dove ha in primis parlato della sconfitta:

Bennacer Chelsea Milan

“Fa male perdere così perché non abbiamo messo lo spirito e la voglia. La champions è un altro livello e dobbiamo dare di più. Dobbiamo lavorare e rialzarci.”

Il capitano ha poi parlato dello spirito mancato questa sera:

“Noi proviamo sempre a dare tutto, le partite come queste si giocano sui dettagli. Quando si prende il secondo gol è dura, dobbiamo fare meglio e essere più convinti.”

L’algerino ha poi detto su cosa il Milan deve migliorare dopo stasera:

“Dobbiamo rivedere la partita e vedere ciò che non ha funzionato. Non dobbiamo demoralizzarci ma metterci in discussione.”

Testa ora al prossimo, grande, impegno contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Andrea Mariotti