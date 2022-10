Champions League, parla Bennacer: il pensiero sul girone

Occhi puntati sulla sfida di domenica sera per il Milan che sarà ospite dell’Hellas Verona che è ancora alla ricerca di un allenatore dopo aver esonerato Gabriele Cioffi qualche giorno fa.

Nonostante il focus sul campionato, però, non si può non pensare alla pesante sconfitta di ieri sera subita contro un Chelsea che, favorito anche dagli episodi, è apparso superiore.

Il cammino in Champions League dei rossoneri non è ancora totalmente compromesso, ragion per cui serviranno due ottime prestazioni contro Dinamo Zagabria e Salisburgo per centrare il primo dei tanti obiettivi stagionali.

Bennacer Milan Champions League

Servirà il miglior Milan mai visto con tutti i suoi migliori interpreti, come ad esempio Ismael Bennacer, faro del centrocampo di Stefano Pioli, che ieri è intervenuto ai microfoni di Uefa.com commentando le probabilità di passaggio del girone dei rossoneri.

LE PAROLE

“Non è stata la serata migliore, dopo il cartellino rosso è stata dura. Ma dobbiamo tenere la testa alta. Abbiamo ancora possibilità di passare il turno, daremo il massimo“.