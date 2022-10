Sei qui: Home » Copertina » Bocchetti non ci sta: “Doveva accadere sul gol di Tonali”

Il Milan soffre, ma vince ancora. Al Bentegodi i rossoneri passano 2-1 grazie al gol decisivo del “fatal Tonali“, alla terza rete nelle ultime due partite a Verona.

Non la migliore prestazione da parte della squadra di Pioli, che dopo essere passata in vantaggio grazie all’autogol di Veloso si fanno raggiungere dal gol di Günter, sullo sfortunato tocco di Gabbia. Nel finale di secondo tempo, però, è ancora Tonali a trovare la via della rete, e dei tre punti.

Nel postpartita, il neo allenatore gialloblù Salvatore Bocchetti ha commentato così il match ai microfoni di DAZN:

Bocchetti Verona Milan

“Devo dire che ho trovato una squadra giù di morale dopo gli ultimi risultati negativi, ma i ragazzi si sono messi subito a disposizione e mi hanno accolto alla grande, oggi hanno risposto bene e sono contento. Non scordiamoci che abbiamo giocato contro i campioni d’Italia. Qualche perdita c’è stata, ma ci sono ottimi giocatori con cui possiamo lavorare bene. Sono fiducioso, oggi mi hanno dato ottime risposte e possiamo migliorare ancora. Il gol di Tonali? Vedendo Veloso in ritardo, gli altri dovevano stringere di più verso l’uomo più pericoloso. A quale allenatore mi ispiro? A quelli con cui sono cresciuto: Gasperini, Juric e Tudor”.