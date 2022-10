Bocchetti sfida il Milan: “Stasera possiamo farlo!”

Verona-Milan sarà la partita della prima volta per Salvatore Bocchetti. L’ex difensore dell’Hellas (e anche del Milan per un breve periodo) è stato promosso a ruolo di primo allenatore dei gialloblù dopo l’esonero di Cioffi e dopo il periodo di gavetta da assistente di Igor Tudor.

Proprio Bocchetti è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro i rossoneri. Il neo allenatore del Verona ha parlato così delle sue sensazioni alla prima sulla panchina di una squadra in Serie A:

Bocchetti Verona Milan

“È un’emozione unica, essere allenatore di una squadra come il Verona è un grande motivo d’orgoglio per me. Stasera ce la metteremo tutta. Spero che già dalla partita di questa sera si possa notare qualcosa del mio lavoro. Quello che ci ha contraddistinto, come squadra, negli ultimi tre anni è la fame e la cattiveria, vediamo cosa riusciremo a fare. Metteremo i nostri tre attaccanti nelle condizioni di fare bene, perché sono dei nomi di tutto rispetto. Ce la metteremo tutta e speriamo di fare bene”