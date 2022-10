Infortunio Brahim Diaz, costretto al cambio: l’accaduto

Al 50esimo della gara tra Milan e Monza, Brahim Diaz ha chiamato il cambio. Il trequartista spagnolo si è rapidamente girato verso la panchina di Stefano Pioli e ha chiesto di essere sostituito. Sembrerebbe che l’ex Real Madrid abbia sentito tirare il flessore sinistro.

La faccia di Paolo Maldini non era delle più rassicuranti. Al suo posto è entrato Charles De Ketelaere, rientrato dopo un infortunio in allenamento. Per il belga potrebbe essere l’occasione per potersi mettere finalmente in mostra dopo un inizio molto difficile.

Brahim Diaz Infortunio

Nel primo tempo Brahim Diaz è stato sicuramente il protagonista, con quella doppietta spettacolare che per ora sta decidendo la gara. Negli ultimi match lo spagnolo sembrava aver ripreso il ritmo che aveva perso dopo aver contratto il coronavirus lo scorso anno.

I tifosi rossoneri sperano che non sia nulla di grave. Si potrebbe prospettare un’altra brutta perdita per il Milan, dopo i numerosi infortuni delle ultime settimane e soprattutto dopo che in settimana Mike Maignan è stato costretto a dare nuovamente forfait.

Vittorio Assenza