Brahim Diaz super, Pioli ritrova certezze: possibile svolta a destra?

Un Milan in emergenza, in difesa e in attacco, ha dato una lezione di calcio alla Juventus nel big match della nona giornata di Serie A.

Il tecnico rossonero ha dato fiducia a Gabbia in difesa, autore di un’ottima prestazione, e ha rilanciato lo spagnolo Brahim Diaz.

Proprio l’ex Real è stato autore di una prestazione super, condita da un super e decisivo gol che ha permesso ai rossoneri di mettere in ghiaccio la partita e portare tre punti d’oro a casa.

Diaz, Milan, Juventus

Il fantasista rossonero ha risposto presente alla fiducia che Pioli gli ha concesso. L’allenatore rossonero lo ha schierato esterno destro nel classico 4-2-3-1 e lo spagnolo si è preso la scena con una prestazione super e un gol che ha fatto esplodere San Siro.

Con Saelemaekers out fino al 2023 e Messias alle prese con un infortunio, il talento spagnolo, scrive La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, potrebbe aver trovato una nuova collocazione tattica che possa garantire al tecnico Stefano Pioli una soluzione in più sulla trequarti.

La mossa potrebbe favorire anche De Ketelaere, che avrebbe più spazio da trequartista e ritrovare la forma migliorare che possa far ricredere tutti dopo un inizio deludente