Brahim Diaz svela il suo desiderio: “Volevo farlo da quando ero piccolo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Brahim Diaz, autore della rete del 2-0 dei rossoneri, ha parlato del match vinto contro la Juventus. Queste le dichiarazioni del fantasista spagnolo:

Sul ruolo di esterno destro:

“A me non interessa del ruolo in cui mi schiera il mister, io voglio solo giocare. Siamo una squadra molto unita e lavoriamo tanto insieme. Questo a mio avviso è un fattore determinante”.

Sul gol:

“Sono davvero tanto felice di questo gol, ma soprattutto per aver conquistato i tre punti, che erano importanti”.

Sull’ammonizione dopo il gol:

“Da piccolo ho sempre sognato di esultare in questo modo. Lo stavo facendo già l’anno scorso in campionato contro lo Spezia, però poi Calabria mi ha fermato”.

Sulla rete alla Juventus con Tomori come due anni fa:

“Non so se sia un caso, ma ripeto, questa sera la cosa più importanti era conquistare i tre punti. Dopo la partita i compagni mi hanno detto che devo giocare sempre contro la Juve”.