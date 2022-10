Calciomercato Milan, il Liverpool ci prova per Tonali e offre una contropartita!

Ieri il Milan ha demolito 4-0 la Dinamo Zagabria, assicurandosi la possibilità di avere il destino nelle proprie mani.

Mercoledì prossimo infatti, contro il Salisburgo, il passaggio del turno dipenderà interamente dai rossoneri, che avranno a disposizione due risultati su tre per approdare agli ottavi.

Calciomercato Milan, occhi del Liverpool su Tonali

È inevitabile che una stagione fino ad ora estremamente positiva – specialmente in Serie A, dove il Milan è secondo a tre punti dal Napoli capolista – attiri le attenzioni dei più grandi club europei su determinati giocatori di Stefano Pioli.

Tra queste, il Liverpool sembra intenzionata a fare sul serio per Sandro Tonali. Come riporta L’Express, noto quotidiano inglese, i reds sarebbero anche disposti ad offrire Naby Keita come contropartita tecnica per arrivare al centrocampista italiano.

Per l’attacco si segue Jonathan David

Il Milan non è però disposto a stare a guardare. La società rossonera infatti, secondo il Mirror, avrebbe messo nel mirino Jonathan David, 22enne attaccante del Lille che si è detto “Pronto al salto in un grande club“.

Secondo il portale britannico, tuttavia, la concorrenza è piuttosto agguerrita: sulle tracce di David ci sono anche Arsenal, Chelsea e Manchester United.