Calciomercato, un titolarissimo del Torino è stato ad un passo dal Milan: il retroscena

Tra due ore il Milan scenderà in campo nel posticipo della 12° giornata contro il Torino. I rossoneri devono vincere per mantenere il contatto sul Napoli, ma anche per mantenere le distanza da Atalanta, Inter e Juventus, che hanno già conquistato i tre punti.

La squadra di Pioli avrà di fronte un Torino reduce dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Udinese, ma che ancora fatica a trovare continuità e gol in campionato.

Vlasic “bomber” del Torino: incrocio col Milan nel destino

Se gli attaccanti del Toro faticano a trovare la via della rete, a prendersi la scena in questa prima parte di stagione ci ha pensato Nikola Vlasic, che con 3 gol in Serie A è l’attuale capocannoniere della squadra di Juric.

Vlasic Torino Milan

Il croato, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal West Ham in prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni di euro più tre di bonus, era stato molto vicino anche al Milan.

Negli scorsi mesi, come riportato da calciomercato.com, i dirigenti rossoneri si erano informati con gli agenti del giocatore per capire la fattibilità di un suo eventuale trasferimento, prima di virare su altri obiettivi.