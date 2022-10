Sei qui: Home » Copertina » Capello non ha dubbi: “Chelsea-Milan? La differenza l’ha fatta un aspetto in particolare!”

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni della Stampa ed è tornato sulla sconfitta che il Milan ha patito mercoledì a Stamford Bridge contro il Chelsea. I rossoneri di Pioli non sono mai entrati veramente in partita e hanno subito in maniera costante e ossessiva il gioco asfissiante e il rimo elevato della squadra di Potter.

Questo aspetto non ha lasciato indifferente Capello, che ha spiegato come il ritmo e la grinta differente degli inglesi sia una caratteristica che le squadra italiane faticano ad eguagliare. L’opinionista di Sky ha anche dato la colpa alle grandi assenze nella formazione milanese, tra le quali quelle di alcuni big come Theo Hernandez, che tornerà a disposizione domani sera contro la Juventus.

Capello Milan Chelsea

Ecco le parole dell’ex allenatore rossonero: