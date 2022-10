Milan penalizzato, Capello spiazza tutti: la proposta su chi mettere al VAR!

Nel post partita di Sky Sport dedicato a Milan–Chelsea, l’ex allenatore Fabio Capello si è espresso sull’episodio di inizio partita che ha decisamente condizionato l’andamento del match: ovvero il fallo da rigore (molto discutibile, ndr) di Tomori con annessa espulsione.

La decisione è stata piuttosto contestata da Pioli e da tutti i calciatori del Milan. Fabio Capello ha invece avanzato una proposta che farà discutere. Queste le sue parole: “Sto proponendo che al VAR ci siano ex giocatori. Perché loro hanno vissuto il campo e sanno cosa significa vivere determinate azioni“.

L’episodio di Tomori nel primo tempo della sfida di San Siro ha deciso inevitabilmente la gara con gli inglesi ed in quel frangente il protocollo non ha nemmeno consentito l’intervento dell’aiuto della tecnologia.

“Un calciatore o un ex calciatore saprebbe valutare meglio determinate azioni e decidere se quello di Tomori è rigore ed espulsione o no“. ha concluso Capello. Nel contesto internazionale le associazioni come FIFA e UEFA stanno apportando diverse modifiche ai protocolli, regolamenti e tecnologie come il del fuorigioco semi-automatico.