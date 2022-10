Milan-Monza, Carlos Augusto: ”Theo fortissimo!”, poi la risposta sullo scudetto

Il Milan si appresta a ospitare il Monza per l’undicesima giornata di Serie A. La sfida di San Siro sarà tutt’altro che banale, dato che rappresenterà il ritorno a casa per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I due sono oggi a capo della società brianzola, ma indelebile nella mente dei tifosi rossoneri è il ricordo della loro storia con il Milan, costellata di tantissimi successi.

Tornando alle questioni di campo, la squadra di Pioli dovrà fare molta attenzione all’avversario, non sottovalutando il match per evitare spiacevoli sorprese. Il Monza ha decisamente cambiato marcia dopo l’arrivo di Palladino sulla panchina brianzola, centrando una sequenza di risultati utili interrotta solo da uno straordinario Vicario nell’ultimo Empoli-Monza.

Carlos Augusto – Monza

I biancorossi hanno fame di punti e vogliono provare a strappare un prestigioso successo contro i Campioni d’Italia, sulla scia della vittoria arrivata qualche settimana fa contro la Juventus. Il Milan, d’altro canto, ha idee diametralmente opposte e punta a una partita di gestione per conservare le forze in vista della Champions League.

L’intervista di Carlos Augusto prima di Milan-Monza

Carlos Augusto, terzino del Monza e rivelazione in questo inizio di Serie A, ha concesso un’intervista a Tuttosport. Il brasiliano si è espresso anche in vista della sfida di San Siro: ‘‘Loro sono una squadra difficile da affrontare perché cambia spesso atteggiamento tattico. E poi hanno tanti giocatori di qualità. Dovremo stare attenti soprattutto ai dettagli.”

Il giocatore biancorosso ha, poi, elogiato il suo collega di reparto Theo Hernandez, definendolo ”il terzino numero uno in Europa”. Riguardo la corsa scudetto, Carlos Augusto sembra avere idee diverse: ”Il Milan è sicuramente tra le squadre più forti del campionato, ma da fuori, perché ero infortunato, mi ha impressionato il Napoli. Sta facendo davvero bene, per me è la squadra favorita.”

FEDERICO LUIGI DI MINGO