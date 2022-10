Milan-Chelsea, rigore ed espulsione? Cesari fa chiarezza!

La gara tra Milan e Chelsea di questa sera, farà parlare di sé per chissà quanti giorni. Anche Graziano Cesari, ex arbitro, si è espresso in merito al rigore in favore dei Blues finito poi al centro delle polemiche, nel post partita a Canale 5:

“Decisione incomprensibile quella dell’arbitro. Non possiamo parlare di trattenuta, anche Mount allarga il braccio per tenere a distanza Tomori come fanno tutti. Questa possiamo definirla una follia regolamentare dell’arbitro. Una volta che concedi il rigore l’espulsione è automatica. Il Var non può intervenire perché l’intensità la giudica il direttore di gara in campo”.

Espulsione Tomori Milan

Le polemiche non sono sicuramente mancate. I tifosi rossoneri sono infuriati e non si trovano d’accordo con la scelta del direttore di gara, che ha poi continuato la scia di cartellini con un totale di 9 cartellini gialli (Giroud, Gabbia, Krunic, Pobega, Tonali e Ballo-Touré per il Milan).

Chissà adesso che reazione avrà la squadra di Stefano Pioli, che deve assolutamente portare 3 punti a casa nelle prossime sfide di Champions League contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.

Vittorio Assenza