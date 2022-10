Champions League, la top11 della quinta giornata: c’è anche un giocatore del Milan

La quinta giornata di Champions League, andata in rassegna ieri sera con le vittorie, tra le italiane, di Inter e Napoli, ha consegnato alcuni verdetti importanti.

Nell’ultima giornata, in programma mercoledì prossimo, il Milan si giocherà a San Siro le possibilità del passaggio del turno contro il Salisburgo. Ai rossoneri, in virtù del punto di vantaggio sugli austriaci, basterà eventualmente anche un pareggio per staccare il pass per gli ottavi.

Matteo Gabbia è nella top11 selezionata dalla UEFA

Al termine della giornata di Champions League appena trascorsa, sui canali social ufficiali della competizione è stata pubblicata la top11 del quinto turno scelta dalla UEFA.

FOTO: Getty – Gabbia Milan

I centrali di difesa giocano entrambi in Serie A, dato che sono stati selezionati Leo Skiri Ostigard del Napoli e Matteo Gabbia del Milan, entrambi andati a segno.

La top11 della quinta giornata di Champions League

Questa la top11 scelta dalla UEFA per la quinta giornata di Champions League:

Diogo Costa (Porto); Montiel (Siviglia), Gabbia (Milan), Ostigard (Napoli), Robertson (Liverpool); Gnabry (Bayern Monaco), Carrasco (Atletico Madrid), Edwards (Sporting CP); Messi (PSG), Taremi (Porto), Mbappé (PSG).