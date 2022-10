Moratti al veleno sul Milan: l’ha detto sullo scudetto!

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai GR Parlamento toccando dei punti riguardanti:

“Se i risultati dell’Inter sono stati condizionati dai problemi societari? Un po’ di condizionamento c’è sempre. L’Inter è ancora nelle condizioni di andare avanti, bisogna capire quali sono le intenzioni di Zhang. Non conosco i conti dell’Inter né quelli personali della famiglia Zhang. Certamente quando sono arrivati erano messi meglio. È cambiato molto, non so quale possa esser la soluzione: se Zhang fosse costretto a vendere, la situazione peggiorerà ancora, ha concluso sulla squadra di Inzaghi, prima di lanciare una frecciata al Milan. Abbiamo già regalato l’anno scorso il campionato al Milan, non vorremmo farlo per due volte di fila. Chi vincerà lo scudetto? È presto per dirlo”.

Milan-Inter

Frecciata che ha scatenato poi i commenti social da parte dei tifosi rossoneri, che hanno risposto al Presidente dell’eroico Triplete. I campioni d’Italia in questo momento hanno 5 punti di vantaggio in più rispetto alla squadra dell’altra sponda di Milano, che sta avendo molte difficoltà in questo avvio di campionato.