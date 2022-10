Sei qui: Home » Copertina » Pioli verso il Chelsea: “Il cambio ci ha messo in difficoltà”

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Amazon Prime Video. Parole che verranno trasmesse nel prepartita del match Chelsea-Milan, gara in programma questa sera.

Queste le parole del tecnico rossonero:

“L’esperienza che abbiamo fatto in Champions la scorsa stagione è stata emozionante e stimolante ma altrettanto difficile. Siamo cresciuti, i nostri giocatori sono più consapevoli e sono cresciuti dal punto di vista mentale”.

Il pensiero su Potter e il Chelsea:

“È un allenatore moderno che cerca di attuare un calcio aggressivo, dinamico, propositivo. Il cambio di allenatore, inaspettato, ha creato anche a noi qualche difficoltà perché abbiamo solo due partite per poterli studiare. Ma da un lato meglio, abbiamo meno lavoro da fare. I giocatori del Chelsea hanno tutti grandi qualità e un grande livello tecnico per cui ci aspetta sicuramente una partita complicata”.

Su Ibrahimovic e Leao:

“Ibra è il numero uno: campione di mentalità, di tecnica, di competitività e poi ho scoperto una persona molto intelligente e molto simpatica. Si è dovuto calare in una realtà dove la squadra non aveva mai vinto, dove i giovani andavano migliorati e stimolati. Lo ha fatto con una sensibilità e con un’intelligenza incredibile. Mi auguro di poterlo ritrovare a gennaio in campo.

“Leao è un ragazzo molto molto sensibile. A me piace tanto perché ascolta. Gli consiglio tutti i giorni di non accontentarsi mai perché chi ha il potenziale che ha lui, deve sfruttarlo al massimo per poi veramente arrivare sul tetto del mondo”.