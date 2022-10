Chelsea-Milan, Potter può sorridere: recuperati tre titolari

Manca sempre meno al big match che vedrà il Milan affrontare il Chelsea a Stamford Bridge, in una sfida valida per la terza giornata del girone “E” di Champions League.

Partita cruciale per i blues, costretti a portare a casa i 3 punti dopo l’inaspettata sconfitta in Croazia per 1-0 contro la Dinamo Zagabria ed il deludente pareggio per 1-1 in casa contro il Salisburgo. I rossoneri, attualmente primi in classifica, invece, dovranno fare di tutto per strappare almeno un pareggio, ma i tanti infortuni delle ultime settimane potrebbero complicare i piani di mister Pioli.

Il tecnico del Chelsea Graham Potter, invece, può tirare un sospiro di sollievo. Dopo l’assenza nell’ultimo turno di campionato, infatti, sono tornati a disposizione tre elementi chiave della squadra londinese.

Chelsea-Milan, Kanté, Mendy

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale degli inglesi, infatti, Edouard Mendy, N’Golo Kanté e Marc Cucurella si sono allenati con gli altri compagni e, dunque, saranno convocati per la sfida di Champions League contro il Milan.