Sei qui: Home » Copertina » Chelsea, Potter spinge per Leao: “Può farlo anche in Premier League”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Milan, il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha parlato della sfida contro i rossoneri soffermandosi, ovviamente, anche su Rafael Leao. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Giochiamo contro una squadra fenomenale, una delle migliori in Europa. Vincere in casa è importante e abbiamo la necessità di provare a prendere punti nonostante la forza dei nostri avversari. Ci aspettiamo una grande atmosfera allo stadio, non vediamo l’ora”.

Sui recuperi:

“Mendy si sta allenando da giorni e sarà convocato. La competizione è importante in ogni ruolo. Fortunatamente posso dire che si sono allenati tutti e che stanno tutti bene, anche se alcuni non sono proprio al massimo. Kanté? La mia priorità è di portarlo al suo massimo, non abbiamo molti giocatori come lui nel calcio mondiale”.

Su Leao:

Potter, Leao, Chelsea-Milan

“Sono davvero sorpreso da tutto quello che sta facendo. In attacco riesca a fare la differenza sia con i goal che con gli assist, è davvero un top player. Futuro in Premier League? Non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan. Ha le capacità e il talento per poter giocare bene anche in Premier League”.

Sul Milan e su Giroud:

“Hanno un’identità di gioco molto precisa sia in fase offensiva che in fase difensiva, sono davvero una bella squadra. Giroud lo conoscono bene qui, usa la sua forza e le sue qualità”.