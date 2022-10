De Ketelaere: “Me lo chiede Pioli durante partita”

Dopo la sosta per le nazionali, che ha tolto ai tifosi il campionato di Serie A per due settimane, ricomincia la strada verso lo scudetto e ricomincia il cammino del Milan di Stefano Pioli.

Il percorso verso il secondo scudetto di fila ricomincia dal Carlo Castellani di Empoli dove i rossoneri troveranno pane per i loro contro gli azzurri di Paolo Zanetti.

Poco prima del match Charles De Ketelaere intervenuto ai microfoni di DAZN dove ha parlato di quello che mister Pioli gli chiede in campo:

Empoli Milan De Ketelaere

“Siamo una squadra molto dinamica quindi quello che mi chiede di più i assoluto è quello di essere dinamico ed aggressivo in fase difensiva. Mentre in fase di possesso devo essere più vicino agli attaccanti e giocare in verticale”.

Sicuramente Charles sarà uno dei protagonisti del match e i tifosi del Milan sperano di poter festeggiare il suo primo gol in maglia rossonera.

Attendiamo quindi il verdetto del campo.

Andrea Mariotti