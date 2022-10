Sei qui: Home » News » De Ketelaere in crisi? La risposta di Pioli non lascia dubbi!

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera in trasferta contro il Torino dedicando uno spazio in particolare a uno degli uomini più discussi, Charles De Ketelaere.

Problema De Ketelaere? Pioli lo difende:

Chi giocherà dal 1′ tra Brahim e De Ketelaere: “Brahim sta benissimo, vedremo che scelte farò. Non credo che sarà un problema per tanti giocatori giocare due partite consecutive”.

Problema De Ketelaere: “Abbiamo cinque partite importantissime: tutti i giocatori devono dare il massimo. Fuori da Milanello c’è impazienza, ma qui no: abbiamo la pazienza e la lungimiranza per capire un ragazzo così giovane. Lui ha caratteristiche importanti e arriveranno momenti migliori. Magari domani fa una giocata e lo elogiamo tutti. Quando ci sono qualità, intelligenza e disponibilità ci sono tutte le possibilità per fare sbocciare il talento: c’è chi ci ha messo poco, chi sei mesi, chi un anno… L’importante è lavorare con voglia ed entusiasmo”.

Il trequartista belga è ormai diventato oggetto di discussione da parte dei tifosi e da parte della stampa, dopo l’inizio sottotono con la maglia del Diavolo. A Milanello però, come pronunciato dallo stesso Pioli, i giovani vengono aspettati con molta pazienza. Charles sta passando un periodo non facile come lo avevano già passato nelle scorse stagioni alcuni suoi compagni, prima di esplodere definitivamente.