Decisa la sede del ritiro del Milan: possibili amichevoli di lusso con due club di Premier League

Mancano ormai due settimane all’inizio della sosta per i Mondiali in Qatar. Il Milan giocherà la sua ultima partita del 2022 domenica 13 novembre alle 18.30 a San Siro, contro la Fiorentina.

Il giorno dopo, i giocatori convocati con le rispettive nazionali partiranno alla volta del Qatar, dove il 20 novembre inizierà ufficialmente il Mondiale.

Ritiro Milan durante i Mondiali: scelta la meta

I club, tuttavia, non rimarranno fermi, e continueranno le proprie attività con i giocatori rimasti in rosa attraverso ritiri ed amichevoli.

Milan ritiro

Anche il Milan, in queste settimane, sta organizzando il proprio ritiro. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i rossoneri partiranno il 10 dicembre alla volta di Dubai per un mini-ritiro di 10 giorni.

In quei giorni la squadra di Pioli affronterà quasi sicuramente anche due amichevoli di lusso, probabilmente contro Liverpool ed Arsenal.

Due impegni di spessore per mantenere la squadra concentrata e pronta anche in vista della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, quando il Milan giocherà in trasferta contro la Salernitana.