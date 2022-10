Sei qui: Home » News » Il difensore di Serie A fa lo spavaldo: “Leao? Non lo temo, so di poterlo fermare”

Nelle nove presenze stagionali con la maglia del Milan, Rafael Leao ha in media sempre contribuito ad una rete, sia essa scaturita da un gol o da un assist.

4 marcature e 5 passaggi vincenti nelle prime 9 gare testimoniano, se ancora fosse necessario, la grande importanza del portoghese all’interno dello scacchiere di Stefano Pioli.

Parisi su Leao e Kvaratskhelia: “Posso fermarli”

In questi giorni, imperversa tra gli appassionati l’interrogativo su chi sia più forte tra Leao e Kvaratskhelia, con opinioni spesso contrastanti da chi viene chiamato in causa.

Eppure, c’è chi non ha paura di affrontare nessuno dei due fenomeni di Milan e Napoli. Si tratta di Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli, che in un’intervista rilasciata a TMW ha dichiarato di essere “certo di poterli fermare”. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Milan Leao

“Ho giocato tanto da mezz’ala quanto da terzino, in una posizione più arretrata. Sebbene io nasca con caratteristiche offensive, ammetto che arretrare ha migliorato la mia fase difensiva. Proprio per questo motivo, non temo né Leão né Kvaratskhelia. Sono certo di poter fermare questi due grandi campioni”.

Milan-Empoli, appuntamento al ritorno

Al momento Parisi può dire di essere riuscito a contenere egregiamente la furia di Leao, che ha trovato comunque la via del gol nel finale in Empoli-Milan 1-3 dello scorso 1 ottobre.

Per quel che riguarda Kvaratskhelia, il terzino dovrà attendere fino all’8 novembre, quando l’Empoli sarà ospite al Maradona, mentre l’attesa per tornare a giocare contro Leao è decisamente più lunga, dato che Milan-Empoli è in programma per l’otto aprile 2023.