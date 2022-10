Differenza tra calciatori di Premier League e Serie A, Pioli: “Approccio al lavoro e mentalità diversa”

L’allenatore rossonero Stefano Pioli, oggi in conferenza stampa ha voluto chiarire e dire la sua su una questione di cui spesso si parla: qual è la reale differenza tra la Serie A e la Premier League? Allenando giocatori che hanno vissuto entrambe le esperienze come Tomori, Giroud e Origi, il tecnico del Milan ha provato a dare la sua spiegazione:

Premier o Serie A? Cosa cambia secondo Pioli

“I giocatori della Premier hanno una mentalità dove si fanno meno domande. Se ci sono 90 minuti di allenamento li fanno a mille all’ora. Noi invece siamo più attenti al “perché si fa questo o quest’altro”, togliendoci qualcosa a livello mentale. Loro sono molto più leggeri, vanno dentro il campo dando il massimo e seguendo il proprio allenatore. Sono molto più liberi e meno preoccupati e pensierosi”.

Premier League

È evidente il gap a livello tecnico tra i due campionati: in Inghilterra i calciatori corrono di più, stanno meglio fisicamente e rimangono concentrati fino all’ultimo minuto del match.

Gap che però è anche a livello economico: basti pensare ai diritti tv e a quando guadagni una squadra retrocessa in Premier e ad una squadra che in Italia arrivi in Champions o addirittura vinca lo scudetto.