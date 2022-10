Verso Dinamo-Milan, la probabile formazione: Pioli cambia l’attacco

Domani sera alle ore 21:00 andrà in scena il match di Champions League tra Dinamo Zagabria e Milan, gara valevole per la quinta giornata del girone E della massima competizione europea.

Recuperato Brahim Diaz, mister Stefano Pioli sta studiando la formazione che scenderà in campo domani sera in Croazia. Il tecnico parmense sarebbe pronto ad affidare le chiavi dell’attacco ad Olivier Giroud, il francese è rimasto in panchina nella sfida con il Monza e ha avuto modo di ricaricare le energie.

Dinamo Zagabria Milan Rebic

Rebic sulla destra

La sorpresa, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, potrebbe essere Ante Rebic. Il croato infatti potrebbe essere impiegato sulla zona destra dell’attacco e non a sinistra dove ci sarà Rafael Leao, subentrato solo nel secondo tempo lo scorso sabato. A centrocampo spazio a Bennacer, Tonali e Krunic.

Dinamo-Milan: la probabile formazione

Vista l’assenza forzata di Tomori, espulso nell’incontro con il Chelsea, è pronto a scendere in campo il duo Kjaer-Gabbia. Questa la probabile formazione del Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo; Tonali, Bennacer, Krunic; Leao, Giroud, Rebic.