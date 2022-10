Dinamo Zagabria-Milan, novità da Milanello: le decisioni su Brahim Diaz e Dest

Lunedì di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che nella giornata di domani si giocherà una parte molto importante della qualificazione agli ottavi in quel dello Stadio Maksimir di Zagabria.

I rossoneri arrivano da un sabato d’oro dove hanno battuto con un perentorio 4-1 il Monza che comunque non ha sfigurato nella cornice di San Siro.

Protagonista assoluto del match è stato Brahim Diaz che ha affondato i brianzoli con due gol sensazionali, ma che è stato costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo di gioco a causa di un infortunio, e questo lo ha ovviamente messo in dubbio per la gara di Champions League.

Brahim Diaz Milan Dinamo Zagabria

Infortunio Brahim Diaz, arriva la notizia verso la Dinamo

C’erano, appunto, molti dubbi sull’impiego del folletto spagnolo nel match di domani sera ma anche gli ultimi dubbi sono stati sciolti.

Sportmediaset riporta che Brahim ci sarà ed è partito con la squadra in direzione Zagbria.

L’impiego dello spagnolo però non è scontato, visto che Pioli non vuol rischiare nulla e spera di riaverlo al 100% in vista dei prossimi impegni.

Nulla da fare ,invece, per Sergino Dest che rimane quindi a Milanello in modo da poter recuperare, forse, già per la partita di domenica sera contro il Torino.

Andrea Mariotti