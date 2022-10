Dove vedere Milan-Monza in tv e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN-MONZA – Sfida inedita nell’undicesima giornata di Serie A: il Milan affronta il Monza e ritrova per la prima volta da avversari Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, oggi rispettivamente presidente e amministratore delegato del Monza.

Nell’ultima giornata di campionato, i rossoneri hanno cinto per 2-1 sul campo del Verona grazie all’autorete di Miguel Veloso e gol decisivo di Sandro Tonali.

Il Milan è attualmente al terzo posto in classifica, a meno uno dall’Atalanta e a meno tre dalla capolista Napoli.

Il Monza di Palladino, invece, si è fermato dopo tre vittorie consecutive. I brianzoli hanno rimediato una sconfitta di misura sul campo dell’Empoli. I biancorossi, dopo dieci giornate in massima serie, sono al quattordicesimo posto con 10 punti conquistati.

Quando si gioca Milan-Monza

Milan-Monza si giocherà sabato 22 ottobre 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il calcio d’inizio è stato programmato per le ore 18.00. L’arbitro sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, Marco Guida al VAR.

Milan Monza dove vederla

Milan-Monza, le probabili formazioni

Novità in attacco per Pioli: Origi guida l’attacco al posto di Giroud. Dentro anche Rebic per far riposare Leao. Sulla trequarti dovrebbe esserci Brahim Diaz, poiché De Ketelaere ha appena recuperato da un problema muscolare. A centrocampo la coppia Bennacer-Tonali. In difesa Gabbia e Tomori a protezione della porta di Tatarusanu, Kalulu e Theo Hernandez sulle corsie esterne.

Palladino opta per il 3-4-2-1 affidandosi a Gytkjaer in attacco. In mediana, senza lo squalificato Rovella, tocca a Barberis. Da capire se Izzo potrà recuperare: Caldirola ancora pronto a prendere il suo posto.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Palladino.

Dove vedere Milan-Monza: la sfida tra verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. La relativa app si può scaricare su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox o PlayStation, o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.