Infortunio De Ketelaere: c’è la notizia da Milanello!

Buone notizie per Stefano Pioli, dopo quella brutta della ricaduta di Mike Maignan che lo terrà fuori per un bel po’ ancora, infatti tornerà a disposizione dell’allenatore Charles De Ketelaere uno dei giocatori più importanti arrivati nel mercato estivo.

De Ketelaere è tornato ad allenarsi

Infatti stando a quanto riportato da Sportmediaset il talento belga è tornato ad allenarsi in gruppo assieme a Simon Kjaer. Il trequartista è considerato completamente ristabilito dall’infortunio.

Notizia positiva che dimezza ancor di più la lista dei giocatori out per infortunio e anche perché è previsto il ritorno, almeno tra i convocati, già per la partita contro il Monza dell’ex presidente Silvio Berlusconi.

De Ketelaere notizia

De Ketelaere – I numeri in stagione

Attualmente Charles De Ketelaere con il Milan nella sua prima stagione in Serie A ha collezionato 9 partite servendo un solo assist. Invece in Champions League due presenze da titolare in tre partite.

L’infortunio che lo sta tenendo fuori dall’11 ottobre sembra quindi essere giunto al termine e l’ex Brugge ha come obiettivo confermare le aspettative su di lui frutto anche di una trattativa protratta per molto tempo durante la sessione estiva di calciomercato.

Giacomo Pio Impastato