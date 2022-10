DOVE VEDERE MILAN-SALISBURGO – Mercoledì 2 novembre, alle ore 21, a San Siro, si disputerà il match Milan-Salisburgo, valido per la 6.a e ultima giornata del Gruppo E di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Milan-Salisburgo in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La situazione del girone

I rossoneri dopo la bella vittoria del Maksimir di Zagabria contro i croati della Dinamo per 0-4, potrà contare su due risultati su tre per centrare la qualificazione agli ottavi di finale, infatti il Milan è secondo con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Salisburgo, invece, è terzo con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta) e per accedere agli ottavi ha bisogno della vittoria. Inoltre gli austriaci devono guardarsi alle spalle dalla Dinamo Zagabria, impegnata a Stamford Bridge contro il Chelsea.

Milan Salisburgo Champions

Per il Milan non ci saranno possibilità di qualificarsi come primi del raggruppamento, ma solo in qualità di seconda forza. Il primato è ormai del Chelsea, che ha già staccato il pass qualificazione e, anche in caso di arrivo a pari punti col Milan, avrebbe la meglio in virtù degli scontri diretti a favore (due vittorie tra andata a ‘Stamford Bridge’ e ritorno a San Siro).

Le probabili formazioni

Ecco le possibili scelte di Pioli, fresco di rinnovo con i rossoneri. Giroud è pronto a riprendersi una maglia da titolare: a fargli spazio sarà Origi. In mezzo al campo confermati in blocco Tonali e Bennacer, così come la linea difensiva a quattro davanti a Tatarusanu. De Ketelaere cerca spazio, ma al momento Brahim Diaz è in vantaggio.

Milan Stefano Pioli

Nel Salisburgo tocca ancora alla coppia Adamu-Okafor, supportati da Sucic sulla trequarti. Dedic e Bernardo sulle fasce, con Wober e Pavlovic a completare la difesa davanti a Kohn. Kjaergaard, Gourna-Douath e Seiwald in mezzo.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

Dove vedere Milan Salisburgo

Milan-Salisburgo sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l’app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation.

La suddetta app è fruibile anche su dispositivi come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali per avviare la diretta dell’evento.