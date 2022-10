Pioli dopo il rinnovo col Milan: “Ringrazio la società e i tifosi”, poi fissa i prossimi obiettivi

Giornata importante in casa rossonera: Stefano Pioli ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2025.

Alcuni minuti dopo l’annuncio del club rossonero, il tecnico ha rilasciato un’intervista al canale Twitch del Milan in cui ha raccontato tutta la sua emozione e ha fissato già i prossimi traguardi da raggiungere con la squadra.

Pioli Milan rinnovo

Pioli rinnova con il Milan, le parole: “Emozione unica, ringrazio tutti”

“Firmare il rinnovo è sempre emozionante ed è la situazione che volevo. Ringrazio la proprietà e l’area tecnica, anche per la tempistica di questa firma e questo mi dà ancora più carica in quello che faccio e che sto facendo.

Lo staff? Ho uno staff importante a livello di competenze e di passione, oltre a livello numerico. Mi supportano e mi sopportano perché sono molto esigente, con me stesso e con loro. Li ringrazio per il lavoro che fanno, che è sempre svolto al massimo e con grande serietà”.

Pioli dopo il rinnovo: “Ho scelto il Milan per un motivo”

“Sono sempre stato molto positivo. Mi piace credere in quello che faccio e quando sono entrato a Milanello, ho avvertito l’energia, il talento e la condivisione giuste per costruire qualcosa di importante. E quando alleni il Milan, devi puntare a fare sempre il massimo e a vincere qualcosa”.

“Il Milan è un qualcosa che mi è entrato dentro. È quella sensazione che vado al campo e che andiamo a San Siro. Grande emozione e grande responsabilità, ma sempre accompagnati da una grande energia. Sono felice di allenare il Milan e di stare con i nostri tifosi. Questo mi fa dare sempre il massimo per raggiungere i migliori risultati possibili”.

Rinnovo fino al 2025 per Pioli, gli obiettivi da raggiungere col Milan

“Possiamo crescere tanto perché ci stiamo riabituando a giocare partite impegnative con tanta continuità. Per farlo ci vogliono una grande mentalità e professionalità. Dobbiamo puntare ad avere continuità, perché solo così puoi vincere il campionato. In Champions invece dipende anche da come arrivi alle partite e ci vuole anche un pizzico di fortuna. Per vincere in campionato devi essere il più continuo possibile”.

“Il nostro è un percorso che deve essere in pieno sviluppo. Dobbiamo essere ambiziosi. Conosciamo quanto sia bello vincere e quanto costa vincere a livello di lavoro, dedizione e sacrificio. Vogliamo essere competitivi e lavoriamo tutti i giorni per esserlo. Dobbiamo essere quasi ossessionati dall’essere ambiziosi e dal vincere ogni singola partita. Solo così possiamo rimanere ad altissimi livelli”.

Termina qui l’intervista di Stefano Pioli.